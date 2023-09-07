اتهامات بإهدار المال العام .. الاتحاد يبعد محترفه الجديد من مباريات الدوري!

قرار مثير للجدل من إدارة نادي الاتحاد

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اتخذ مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، بقيادة أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة الشركة "غير الربحية"، قرارًا حاسمًا، بالتزامن مع "اليوم الأخير" من إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

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الاتحاد فشل في ضم عديد الأسماء العالمية، التي تفاوض معها في الميركاتو الصيفي الحالي؛ على رأسهم النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي هتان النجار، استبعاد الإدارة الاتحادية، الجناح البرتغالي جواو فيليبي جوتا، من مباريات الفريق الأول، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وقال النجار عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات": "وصلني الآن.. جوتا لن يشارك في مباريات الدوري، وسيتم تسجيل المدافع البرازيلي لويز فيليبي، بدلًا منه، في قائمة الثماني أجانب".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن النظام الجديد، يسمح بتواجد أكثر من 8 لاعبين أجانب، على ذمة أندية دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بشرط أن يتم تسجيل 8 منهم فقط، بمجرد إغلاق باب الميركاتو الصيفي.

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وبالتالي.. سيضطر الاتحاد، لدفع رواتب النجم البرتغالي، بشكل طبيعي للغاية؛ ولكن بدون أن يلعب أي مباراة قادمة مع الفريق، في مسابقة الدوري.

وتفاعلت الجماهير الاتحادية مع هذا الخبر، بتدشين هاشتاج باسم "#التحقيق_في_خروج_جوتا"، مطالبين بـ"محاسبة" إدارة النادي الحالية؛ بتهمة إهدار المال العام، بسبب إصرارها على التعاقد مع اللاعب، ومن ثم إبعاده عن المباريات.

جدير بالذكر أن جواو فيليبي "جوتا"، انضم إلى العميد الاتحادي، في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف سيلتك الاسكتلندي، مقابل 30 مليون يورو تقريبًا، مع تسجيله هدفًا وحيدًا فقط.

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