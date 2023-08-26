اتفق على تفاصيل عقده .. كوتينيو على بُعد خطوة من ناديه الخليجي الجديد

تامر أبو سيدو
Philippe Coutinho Aston Villa Premier League 2022-23Getty Images
انتقالاتفيليب كوتينيوالدحيلأستون فيلا

اللاعب كان هدفًا لنادي الاتفاق السعودي

كشف الصحفي فابريتسيو رومانو عن الوجهة الجديدة المحتملة للبرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب أستون فيلا الإنجليزي، والذي سبق أن ارتبط بنادي الاتفاق السعودي.

ستيفن جيرارد المدير الفني الحالي للاتفاق كان المسؤول عن ضم كوتينيو للفيلانس، وقد طلب من إدارة ناديه السعودي ضمه هذا الصيف لكن المفاوضات لم تنته بنجاح.

رومانو أكد عبر منصة إكس أن لاعب برشلونة سابقًا توصل لاتفاق مع نادي الدحيل القطري حول بنود عقده الشخصية، مشيرًا إلى أن خطوة واحدة تفصل الصفقة عن النهاية السعيدة وهي موافقة أستون فيلا.

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المفاوضات حسب رومانو مازالت جارية بين الناديين لكن الضوء الأخضر من النادي الإنجليزي لم يظهر بعد، وقد أفاد الصحفي الإيطالي أن رغبة اللاعب وإصرار النادي القطري يُرجحان إتمام الصفقة قريبًا.

يُشار إلى أن النجم البرازيلي مرتبط مع ناديه الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2026.

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