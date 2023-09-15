اتفاق نهائي بين الاتحاد وجوتا .. "قد يتم إسقاط اسم أجنبي من أجله"

تفاصيل قرار نادي الاتحاد في مستقبل جوتا

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يبدو أن نادي الاتحاد السعودي، قد توصل إلى اتفاق مع نجمه البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"؛ بعد نهاية فترة التسجيل الرسمية، في الثانية عشر من منتصف ليلة الجمعة، الموافق 15 سبتمبر 2023.

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جوتا البالغ من العمر 24 سنة، كان قد انضم إلى نادي الاتحاد، في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف سيلتك الاسكتلندي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 30 مليون يورو.

وحسب الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، مقدم برنامج "برا 18"، رفعت الإدارة الاتحادية، اسم النجم البرتغالي من القائمة المحلية، حتى الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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وأشار الحميدي، إلى أن جوتا، باستطاعته المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، بشكل طبيعي؛ وفقًا للوائح والأنظمة الجديدة.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن مسؤولي نادي الاتحاد، سيعيدون تقييم مستقبل جواو فيليبي، في الشتاء القادم؛ سواء بإعادة قيده بدلًا من أحد الأجانب الحاليين، أو الاستغناء عنه نهائيًا.

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