"بعد اتفاق النصر مع اللاعب" .. مانشستر سيتي يحدد سعر بيع إيدرسون والعالمي يرد

النصر يعمل على ضم اللاعب بأي شكل..

لا يزال مسؤولو نادي النصر السعودي، يعملون على حسم صفقة التعاقد مع الحارس البرازيلي إيدرسون، من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، خلال صيف العام الحالي.

وخلال اليومين الماضيين.. كثف النصر من اتصالاته مع إيدرسون، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ وسط تأكيدات على التوصل إلى اتفاق مبدئي معه.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، مساء اليوم الجمعة، بدء المفاوضات بين إدارة النادي السعودي مع نظيرتها في مانشستر سيتي؛ من أجل إتمام الصفقة.

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جاليتي كشف عن أن العملاق الإنجليزي، حدد مبلغ 50 مليون يورو "203 ملايين ريال سعودي"؛ من أجل بيع عقد الحارس البرازيلي، في صيف العام الحالي.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن النصر، يحاول تخفيض هذا المبلغ الذي حدده مانشستر سيتي؛ حيث لا تزال المفاوضات جارية بين الناديين؛ للتوصل إلى اتفاق.

جدير بالذكر أن إيدرسون يلعب في صفوف "السيتزنس" منذ صيف عام 2017، عندما انضم إليه قادمًا من بنفيكا البرتغالي؛ حيث شارك في 332 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، مستقبلًا خلالهم 257 هدفًا ومحافظًا على نظافة شباكه 155 مرة.