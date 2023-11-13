اتفاقية ملزمة وإلا القضاء .. الاتحاد يسدد هذا المبلغ إلى نونو سانتو مقابل فسخ العقد!

نونو سانتو سيحصل على مبلغ ضخم من نادي الاتحاد رغم الرحيل

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وقع نادي الاتحاد السعودي، اتفاقية ملزمة مع المدرب البرتغالي نونو سانتو؛ عند إقالته من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

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الاتحاد أقال سانتو، منتصف الأسبوع الماضي؛ بسبب التراجع الكبير في النتائج، وأسند المهمة إلى الوطني حسن خليفة، بشكل مؤقت؛ لحين التعاقد مع مدير فني عالمي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، اليوم الثلاثاء، لم يكن هناك أي "شرط جزائي" في عقد المدير الفني البرتغالي، مع العميد الاتحادي.

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وكشفت الصحيفة، عن أن الاتحاد سيدفع رواتب سانتو المتبقية في العقد، والتي تقدر بنحو 4 ملايين يورو "16 مليون ريال سعودي"؛ بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية؛ تلزم نادي الاتحاد، بسداد مستحقات نونو سانتو، وفقًا لآلية وتوقيت محددين؛ لتجنب التصعيد إلى الجهات القضائية المختصة.

جدير بالذكر أن سانتو، تولى تدريب نادي الاتحاد في صيف العام الماضي؛ وقاده للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، في 2022-2023.

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