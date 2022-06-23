اتفاقية جديدة ستضاعف من دخل ريال مدريد!

الراعي الجديد يعمل على تحقيق الاستدامة مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عدم رغبة ريال مدريد لتجديد تعاقد المؤسسة مع شركة أودي للسيارات، وهي التي ظلت الراعي الرسمي للفريق لمدة 19 عامًا.

فيما يستعد الملكي للتوقيع مع راعٍ جديد، ويبدو أن شركات السيارات لها النصيب الأكبر من تلك المسألة.

حيث أن تقرير صحيفة "ماركا" قد أشار إلى اقتراب توقيع عقود الرعاية الجديدة لفريق العاصمة مع شركة "BMW" الألمانية.

لماذا لن تظل أودي في رعاية ريال مدريد؟

كانت أودي، أحد الرعاة الرئيسيين لريال مدريد منذ 2003، وينتهي العقد في 30 يونيو المقبل وقرر الطرفان عدم تجديده بعد عدم التوصل لاتفاق في المفاوضات.

حيث تخطط أودي أيضًا لتقليل تواجدها في فرق كرة القدم للتركيز بشكل أساسي على بايرن ميونيخ.

ماذا عن الراعي الجديد؟

حقيقة مغادرة أودي لا تعني أن الفريق الأبيض سيحصل على راعٍ أقل، فبحسب التقرير، فإن شركة "BMW" أصبحت واحدة من الرعاة الرئيسيين للنادي وستكون مسؤولة عن توفير السيارات للاعبي الفريق الأول، وسيتم الإعلان عن تلك الاتفاقية يوم الإثنين القادم.

كانت شركة أودي تقوم بعمل بعض النشاطات الهامة، مثل إعطاء السيارات للاعبي الفريق الأول، وكانت حاضرة على مقاعد الملعب وفي مناطق مختلفة من مركز التدريبات، كما كانت تسمي بعض البطولات الصيفية باسم الشركة، وهي التي كان فيها ريال مدريد حاضراً بموجب العقد.

وحتى الآن لم يتم الكشف عما سوف تقدمه شركة "BMW" بخصوص تلك النقاط، لكن التقرير أوضح أن الاتفاق بين الملكي وشركة السيارات سيسير في اتجاه تحقيق الاستدامة.

مما يؤدي إلى إنشاء مركز استدامة مشتركة سيكون له مبادرات متعددة في مجالات مختلفة من الاستدامة والتنوع.

وبهذه الصفقة، يواصل ريال مدريد زيادة دخله الذي سيتضاعف مع الملعب الجديد، الذي سيكون جاهزًا في غضون عام، في يونيو 2023، حيث يتوقع النادي الملكي أن يرتفع حجم المبيعات بنحو 300 مليون يورو.

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