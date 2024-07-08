“اترك كين وادفع بهذا اللاعب”.. نصيحة غريبة لساوثجيت قبل نصف نهائي يورو 2024

مطالبات بإبعاد كين عن نصف نهائي يورو 2024...

نصح وأين بريدج اللاعب الإنجليزي السابق، جاريث ساوثجيت المدير الفني الحالي لمنتخب إنجلترا، بعدم الاعتماد على هاري كين، مهاجم المنتخب بشكل أساسي في نصف نهائي يورو 2024.

ويستعد المنتخب الإنجليزي، لمواجهة نظيره الهولندي، مساء الأربعاء القادم على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في المباراة الثانية من مباريات نصف نهائي يورو 2024.

وقال بريدج في تصريحات صحفية: "سيكون بيانًا كبيرًا إذ خرج أحدهم وقال استبعد هاري كين، ومع ذلك أود أن أري هذا لنشاهد كيف تتغير الأمور، أريد أن يحصل إيفان توني، أو واتكينس على فرصة أكبر".

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وتابع: "إذا سألتني لو كنت مدير فني هل استبعد كين، فمن المحتمل أن أقول نعم وأدفع بتوني بدلًا منه، ولكن في وضعية ساوثجيت سيكون من الصعب إجراء هذا التغيير".

ولم يقدم المنتخب الإنجليزي، المنتظر منه حتى الآن في البطولة، وكذلك الأمر مع قائد المنتخب هاري كين، الذي سجل هدفين في خمس مباريات، منهم هدف فوز إنجلترا، في الوقت الإضافي على سلوفاكيا في دور الـ 16.