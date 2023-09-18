اتحاد كرة القدم يحسم الجدل بشأن زيادة أجانب الدوري السعودي في يناير

أندية دوري روشن تُسجل 8 أجانب حاليًا

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يتحدث الإعلام كثيرًا في الآونة الأخيرة عن إمكانية زيادة عدد الأجانب المسموح لأندية دوري روشن قيدهم خلال انتقالات يناير القادمة، وقد سُئل إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد كرة القدم عن ذلك وقدم إجابة حاسمة تمامًا.

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لوائح الدوري السعودي الحالية تسمح للأندية تسجيل 8 أجانب في قوائمها المحلية، وقد طالب العديد بزيادة هذا العدد إلى 9 أو 10 خلال الموسم الجاري، خاصة بعد قدوم عديد النجوم الكبار للملاعب السعودية وانتقال البطولة لمستوى آخر تمامًا على صعيد المتابعة والشعبية.

القاسم أكد خلال تصريحاته لقناة "SSC" أن زيادة عدد الأجانب وارد جدًا في المستقبل لكنه مستبعد تمامًا خلال الانتقالات الشتوية القادمة، إذ قال "زيادة عدد الأجانب في نصف الموسم صعبة جدًا، لابد من منح الأندية الوقت اللازم للاستعداد لأي قرار مثل هذا. نحن أعلنا عن زيادة العدد إلى 8 أجانب قبل عامين".

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أضاف حول إمكانية زيادة العدد خلال الموسم القادم "العدد مستمر كما هو طالما لم يصدر أي إعلان رسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم حول زيادته أو تقليله".

يُشار إلى أن إعلام وجمهور الاتحاد كان صاحب الصوت الأعلى بين المطالبين بزيادة عدد الأجانب، خاصة بعدما اضطر النادي لعدم قيد لاعبه الجديد جوتا بسبب اكتمال قائمة الأجانب لديه بالتعاقد مع المدافع لويز فيليبي.

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