اتحاد جدة يُعلن نجاح عملية حارس مرماه البرازيلي غروهي

تعاقد الاتحاد مع الحارس الشهير في البرازيل مطلع يناير الماضي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن نجاح العملية الجراحية التي قام بها حارس المرمى البرازيلي غروهي والتي أجراها في مدريد الإسبانية.

وتعاقد الاتحاد مع الحارس الشهير في البرازيل مطلع يناير الماضي قادمًا من صفوف فريق غريميو بورتو أليغري البرازيلي.

ومنذ قدوم الحارس البرازيلي لنادي الاتحاد، لم يلعب الحارس أي مباراة بعد أن انتقل للنادي وهو في مراحل التأهيل من إصابته السابقة.

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غروهي كان قد تعرض لإصابة في ضلوعه أمام ريفربليت الأرجنتيني في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس الماضي، وهي آخر مباراة شارك فيها.

الاتحاد يُعلن نجاح العملية الجراحية التي أجراها الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي في مدريد



(📸: @ittihad ) pic.twitter.com/tRjClMftpA — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 6, 2019

يُذكر أن إدارة الاتحاد تعاقدت مع الحارس البرازيلي من أجل حل أزمة سوء مستوى حراسة المرمى بالنادي خلال الدور الأول