اتحاد جدة يستعيد ثنائي الفريق قبل مواجهة الفيحاء

العميد بصحوته الآسيوية يلاقي الفيحاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل اتحاد جدة، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة الفيحاء، المقرر إقامتها بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وحضر لؤي ناظر؛ رئيس النادي، ونائبه حمد الصنيع، بجانب محمد بخاري؛ عضو شرف النادي، مران اليوم.

الثنائي سيكو سانوجو ومروان دا كوستا عادا للمشاركة في المران الجماعي، بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا، بينما لا يزال جاري رودريجيز يخوض برنامجه التأهيلي.

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وركز مران العميد على الجوانب الفنية، باستثناء اللاعبين الذين خاضوا المباراة الأخيرة أمام الريان القطري، الذين أدوا تدريبات استرجاعية.

وكان النمور قد حققوا الفوز بنتيجة كبيرة أمام الريان بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

يذكر أن العميد يحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 16 نقطة، من 22 مباراة.