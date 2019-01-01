جروهي على رأس قائمة اتحاد جدة للبطولة العربية

حارس المرمى تواجد في القائمة العربية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن اتحاد جدة السعودي قائمته لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وقد ضمت حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي.

وكان اللاعب قد ارتدى قميص الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي الماضي لكنه لم يلعب أبدًا مع الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه السابق.

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وسجل الاتحاد جميع لاعبيه الأجانب في القائمة العربية، حتى يمنح المدرب فرصة اختيار الخمسة المسموح لهم باللعب في كل مباراة حسب حاجة الفريق.

وسيبدأ الفريق السعودي مشواره في البطولة العربية يوم الثلاثاء القادم حين يستضيف فريق العهد اللبناني في ذهاب دور الـ32 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ولم تتضمن قائمة الاتحاد الآسيوية اسم جروهي، إذ فضل المدرب لويس سييرا اختيار الرباعي رومارينيو وكارلوس فيلانويفا وإيميليانو فيشيو ولويس خيمينيز، وقد أبقى في الخارج بجانب جروهي كلًا من مروان دا كوستا وألكساندر بريجوفيتش.