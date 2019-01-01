نعثر المفاوضات مع كويلار، والهلال يتجه لخبارات أخرى

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت صحيفة الجزيرة السعودية لتعثر مفاوضات الهلال لضم جوستافو كويلار من فلامنجو.

ويُحاول النادي السعودي منذ عدة أيام حسم صفقة لاعب الوسط الكولومبي وقد تقدم بعرض وصلت قيمته إلى 9.5 مليون دولار، لكنه يُواجه رفضًا قاطعًا من فلامنجو.

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وفيما أشارت مصادر صحفية أن الهلال منح النادي البرازيلي 48 ساعة لحسم موقفه وإلا الانسحاب من المفاوضات، أوضحت الجزيرة أن الصفقة قاب قوسين أو أدنى من الفشل.

وأضافت أن الهلال سيتجه لخيارات بديلة خلال الـ12 يومًا المتبقية على إغلاق سوق الانتقالات الصيفي، ويبدو من الصعب ضم أي لاعب جديد قبل مباراة الفريق الأولى في الدوري السعودي للمحترفين وستكون أمام أبها يوم 22 أغسطس الجاري.

يُذكر أن انضمام لاعب أجنبي جديد للهلال يعني رحيل المدافع الإسباني "ألبرتو بوتيا" عن صفوف الفريق، إذ يمتلك الزعيم حاليًا 7 أجانب وعليه التضحية بأحدهم حال إقدامه على ضم آخر.