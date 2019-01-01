رئيس اتحاد جدة: اللاعبون لم ولن يُقصروا، أنا المُقصر الوحيد

الرئيس يُوجه رسالة لجماهير الاتحاد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة اتحاد جدة رسالة لجماهير الفريق يُطالبهم خلالها بدعم اللاعبين جميعًا ودون استثناء، مؤكدًا أنه وحده يتحمل نتيجة الموسم الجاري السيء جدًا.

وكان الاتحاد قد تعادل في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي مع الأهلي في ديربي جدة بهدف لكل فريق، لتصب جماهيره جام غضبها على بعض اللاعبين وخاصة المهاجم بريوفيتش.

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الرئيس وعبر حسابه الرسمي على تويتر وجه رسالة للجماهير قال فيها "رجائي من جمهور العميد دعم كل اللاعبين دون أي استثناء. لم ولن يبخل أي منهم بجهد ومكافحة وانتظام في الفترة السابقة. إذا كان هناك أي نوع من التقصير لخدمة الاتحاد فهو مني وحدي. العلاقة بين اللاعبين والمدرج تاريخيًا هي المثلى من بين جميع الجماهير السعودية".

واصل "ووعدي لكم أننا سنستمر ونحاول تغطية أي تقصير والاستمرار في بذل كل ما وسعنا لكي نصل لمرحلة الأمان. أنا واثق في الجهاز الفني وجميع اللاعبين. تفاءلوا بالخير تجدوه".

الاتحاد يتواجد حاليًا في المركز الـ14 من جدول ترتيب البطولة بعدما فشل في جمع أكثر من 16 نقطة من مبارياته الـ22، مما يعني أنه مازال قابع في منطقة الهبوط للدرجة الأدنى.