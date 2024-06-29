تنفيذًا لشروط اتحاد الكرة .. أندية السعودية تطارد صفقة واعدة من الدوري الفرنسي!

صندوق الاستثمار يتدخل لحسم الصفقة

تتحرك أندية الدوري السعودي بشكل مكثف في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للتعاقد مع صفقات قوية، بينما تركز على ضم لاعبين من صغار السن.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أصدر قرارًا ينص على زيادة عدد المحترفين الأجانب في الموسم الجديد إلى 10 لاعبين بدلا من 8، بشرط أن يكون هناك اثنين في قائمة كل فريق، من مواليد عام 2003، لضمان الاستثمار فيهم مستقبلًا.

وفي هذا السياق، كشف الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، أن هناك رغبةً قويةً لدى صندوق الاستثمار السعودي، للتعاقد مع الإيفوري عمر دياكيتي، لاعب فريق ريمس الفرنسي في الموسم المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "وفقًا للقواعد الجديدة في الدوري السعودي المتعلقة بتسجيل ثنائي أجنبي تحت 20 عامًا، فإن عمر دياكيتي ظهر كهدف محتمل للانتقال إلى أحد الأندية الكبرى بالمملكة".

وتابع: "عمر دياكيتي عمره 20 عامًا، لذلك سيكون مناسبًا لخطط أندية الدوري السعودي، بخلاف قدراته الفنية المميزة التي تجعله هدفًا أمام صندوق الاستثمار، حيث تم التواصل معه في الأيام القليلة الماضية".

يذكر أن عمر دياكيتي، يرتبط بعقد مع ريمس يمتد حتى عام 2028، وتصل قيمته التسويقية إلى 6 ملايين يورو، بينما شارك خلال الموسم الماضي في 28 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.