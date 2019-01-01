اتحاد الكرة المصري يؤجل تحديد وديات يونيو للفراعنة
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هاني أبو ريدة
عبده الليثي فيسبوك تويتر
كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أجل تحديد وديات منتخب مصر إلى وقت أخر.
وكانت مصر قد حصلت على حق تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد سحبها من الكاميرون، ومنافسة مع جنوب إفريقيا.
وأكدت التقارير أن هاني أبو ريدة رئس الاتحاد المصري لكرة القدم، تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب وقرروا عدم تحديد الوديات في الوقت الحالي.
ويعود تأجيل تحديد مواجهات شهر يونيو المقبل والتي تعد أخر التجارب وقتها قبل منافسات البطولة، بسبب قرعة المنافسات.
وتقام القرعة في بداية شهر أبريل المقبل بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالقاهرة، حسب ما أكدته بعض التقارير مؤخرًا.
ويختتم منتخب مصر تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة النيجر في شهر مارس المقبل، على أن يواجه نيجيريا وديًا في نفس الشهر.