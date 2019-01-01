اتحاد الكرة يدرس نقل قمة الزمالك ضد الأهلي من برج العرب

أحمد مجاهد يتحدث عن الأمر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف أحمد مجاهد عضو اتحاد كرة القدم المصري عن وجود احتمالية لنقل موقعة الزمالك ضد الأهلي الحاسمة في الدوري المصري من ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ومن المفترض أن يخوض متصدر الدوري المصري ووصيفه مباراة مصيرية لصراعهما على اللقب في ملعب برج العرب يوم 30 مارس القادم.

لكن سوء حالة الملعب والتي ظهرت على مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال أفريقيا قد تؤدي لنقل المباراة لملعب آخر.

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وقد أكد مجاهد دراسة الأمر في اتحاد الكرة، بقوله خلال برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار "نعم، أرضية ملعب برج العرب في حالة سيئة وسنبحث عن حل للخروج من تلك الأزمة".

"علينا ألا نتجاهل أن الملعب استضاف عددًا كبيرًا من المباريات في الفترة الأخيرة ويحتاج للراحة. سنعقد جلسة مع عامر حسين وسلطات الأمن للبحث عن حل لهذا المأزق".

يُذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب البطولة المصرية بفارق نقطة عن مطارده الأهلي لكن مع مباراة إضافية للفريق الأحمر، وسيلعب الأبيض مع المقاولون العرب يوم الأربعاء القادم ليتساوى عدد مباريات الفريقين قبل انطلاق صافرة القمة في 30 مارس المقبل.