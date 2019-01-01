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دوري أبطال آسيا

العين صاحب الكلمة العليا في مواجهاته أمام الهلال تاريخياً

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يفتتح كلا الفريقين مشوارهم في منافسات دوري أبطال آسيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تنتظر جماهير كرة القدم العربية المواجهة الثالثة عشر بين فريقي العين الإماراتي والهلال السعودي في منافسات دوري أبطال آسيا نسخة 2019.

ويفتتح كلا الفريقين مشوارهم في منافسات دوري أبطال آسيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة من مباريات البطولة القارية على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين.

وخلال 12 مواجهة جمعت الفريقين في 19 عاماً مضت، حقق فيها العين 6 انتصارات مقابل 4 للهلال وتعادلين.

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أولى المواجهات بين الفريقين على الصعيد القاري تعود إلى عام 1999 بنظام المسابقة القديم حيث كان تجمع فرق غرب آسيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وفاز العين بهدف عن طريق اللاعب غريب حارب.

أخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت من نصيب نادي العين أيضاً، وبالتحديد في النسخة الماضية حين وقع كلاهما في نفس المجموعة.

وحسم الفريق العيناوي النتيجة لصالحه بفوزه 2-1، سجلها السويدي ماركوس بيرج عن طريق ركلة جزاء، وسجّل هدف الهلال الوحيد مدافعه محمد البريك.

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