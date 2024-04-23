لاتباعه خطى رونالدو.. جارناتشو في مرمى الانتقادات!

ماذا فعل الفتى الأرجنتيني؟

انتقد الأسكتلندي جرايم سونيس لاعب ليفربول السابق، ارتداء الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد "قرطين" في تدريبات الشياطين الحمر.

وقال سونيس، في تصريح لـ"talkSPORT": "إنه شاب موهوب بشكل استثنائي، لكنني قلق (بشأن القرطين)، إنها مجرد ملاحظة، قولوا إنني من الطراز القديم، أنا ديناصور (منقرض)".

وأضاف: "إنه صبي صغير يتعلم اللعبة للتو، عليه أن يعرف كشباب كيف يعيش حياته وكيف يتدرب، أنا قلق فقط، لأن هذا ليس شيئًا جديدًا في مانشستر يونايتد، لقد كانوا دائمًا النادي الأكثر بريقًا في هذا البلد، فاللاعبون هناك يحصلون على الكثير من الاهتمام في وقت مبكر جدًا".

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وأوضح أن "عندما يحظى هؤلاء الأولاد بهذا الاهتمام والمكافآت، فإنهم يحصلون على الكثير في وقت مبكر جدا، أعتقد أن ماركوس راشفورد مثال على ذلك، يبلغ الآن 26 عاما، يجب أن يقترب من أفضل سنواته، لكن يبدو أن أفضل سنواته قد ولت!".

يشار إلى أن جارناتشو يتخد من كريستيانو رونالدو مثلًا أعلى في كرة القدم، ويبدو أنه بارتداء القرطين، يحاول تقليد ما كان يفعل النجم البرتغالي في حقبته الأولى مع مانشستر يونايتد.