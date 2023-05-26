ابن بلاده : فينيسيوس جونيور مذنب وعليه التركيز على الملعب فقط!

انتقاد واضح للنجم البرازيلي

يؤمن بينتينيو لاعب إشبيلية السابق خلال فترة الثمانينيات، بأنه مواطنه البرازيلي فينيسيوس جونيور أخطأ خلال الهجمة العنصرية التي تعرض لها مؤخرًا.

الهجوم العنصري على فينيسيوس من جماهير فالنسيا الأحد الماضي، أثار حالة من التضامن مع اللاعب بشكل واسع، ولكن بينتينيو خرج برأي مختلف ومثير للاهتمام كأحد أصحاب البشرة السمراء، حيث سبق له اللعب في إسبانيا مع إشبيلية.

وقال البرازيلي في تصريحات لصحيفة "El Desmarque" أعتقد أن فينيسيوس مذنب وعليه التركيز بشكل أكبر على الملعب، لأنه يفقد تركيزه بسرعة كبيرة وينجر وراء الاستفزازات".

وأضاف:"هنا في إسبانيا يرحبون بنا جميعًا بشكل رائع، ريال مدريد وبرشلونة لديهما العديد من اللاعبين السود، المشكلة أن فيني يقع بسهولة في الاستفزازات التي تقوم بها بعض الجماهير تجاهه".

يذكر أن فينيسيوس خرج لتوجيه الانتقاد للكرة الإسبانية لعدم قدرة المسؤولين بها على التعامل مع أزمة العنصرية، وهو ما تسبب في بعض الانتقادات لنجم ريال مدريد كان أبرزها من خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.