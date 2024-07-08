بسبب ابنه .. تسريبات تكشف مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر

تطور جديد في مستقبل كريستيانو رونالدو..

مع تبقي أقل من عام واحد فقط على نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ لا يزال الجميع يترقب "قرار" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بشأن مستقبله.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، وفي عقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025، مقابل رواتب إجمالية تُقدر بـ500 مليون يورو تقريبًا.

وفي هذا السياق.. ألمح النجم الروماني الدولي السابق أدريان موتو، والذي ألتقى مع رونالدو في شهر مايو الماضي، إلى إمكانية تجديد الأسطورة البرتغالية عقده مع نادي النصر.

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موتو قال في تصريحات مع "iAM SPORT": "أنا أعرف السبب الحقيقي وراء رفض كريستيانو رونالدو، اعتزال كرة القدم - حتى الآن -، رغم وصوله إلى سن الـ39 عامًا".

وكشف النجم الروماني الدولي السابق في تصريحاته، عن أن رونالدو يحلم باللعب مع ابنه كريستيانو جونيور في فريقٍ واحد؛ ولو لـ"مباراة رسمية" فقط؛ قبل إعلانه اعتزال كرة القدم نهائيًا.

وشدد أدريان موتو على أن تحقيق هذا الحلم؛ أمر أشبه بـ"المستحيل" في أي نادٍ غير النصر؛ قائلًا: "هذا هو دافعه الوحيد للبقاء في عالم الساحرة المستديرة".

كريستيانو جونيور الذي يلعب في صفوف الفئات السنية لنادي النصر، أكمل عامه الرابع عشر في 17 يونيو الماضي؛ ووفقًا للوائح والقوانين في السعودية، يمكنه المشاركة في أول مباراة رسمية مع الفريق الأول، عندما يكمل السادسة عشر.

هذا يعني أن كريستيانو رونالدو قد يجدد عقده لمدة عام ونصف أو اثنين مع نادي النصر - قبل الاعتزال نهائيًا -؛ ليضمن المشاركة مع ابنه في موسم 2026-2027.