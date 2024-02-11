"ابق في باريس".. مبابي يفزع ريال مدريد في مران سان جيرمان

ماذا فعل النجم الفرنسي؟

يتواصل الجدل بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق مجانًا.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، اعتبارا من الموسم المقبل، لكنه لم يعلن قراره النهائي حتى الآن.

ولم يشارك كيليان في فوز باريس على ليل بنتيجة 3-1 أمس السبت في الدوري الفرنسي، حيث ظل على مقاعد البدلاء لأول مرة بالمسابقة هذا الموسم، علمًا بأنه خاض 29 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم، وسجل 30 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

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وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نحو 500 مُشجع تواجدوا في الحصة التدريبية الأخيرة لباريس سان جيرمان اليوم الأحد، مشيرة إلى أنهم "طلبوا من مبابي البقاء في النادي: "كيليان ابق في باريس".

وحسب مقطع فيديو نشر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، فإن مبابي ذهب إلى جماهير باريس في المدرجات، وقدم لهم التحية.