ابحث وراء ديكو.. 3 عوامل تقرّب "الخائن" مورينيو من برشلونة!

مينديز على استعداد لحل المشكلة الاقتصادية

ما زالت التكهنات تتواصل بشأن خليفة تشافي هيرنانديز، الذي أعلن رحيله عن برشلونة، بنهاية الموسم الجاري؛ بسبب سوء النتائج.

ورشح البعض جوزيه مورينيو مدرب روما الذي أقيل من منصبه مؤخرًا، بفضل خبرته الكبيرة في الليجا، حيث عمل في البارسا كمدرب مساعد لعدة سنوات، كما قاد ريال مدريد بين 2010 و2013.

وحسب صحيفة "ABC"الإسبانية فإن خورخي مينديز وكيل الأعمال يدفع مورينيو باتجاه برشلونة في الصيف المقبل.

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وتعزز تواجد وكيل الأعمال البرتغالي في برشلونة، مع إعادة انتخاب الرئيس جوان لابورتا في 2021، ليسهم في صفقات جواو فيليكس وجواو كانسيلو في الصيف الماضي.

ويحظى مينديز بدعم ديكو، المدير الرياضي للنادي الكتالوني، والذي كان أحد لاعبي مورينيو في بورتو، الفريق الذي توج بدوري أبطال أوروبا 2004، لذلك فهو يعرفه جيدًا والاثنان لديهما علاقة رائعة.

وختمت الإسبانية: "مينديز على استعداد لحل المشكلة الاقتصادية التي يمكن أن تبعد الطرفين، علمًا بأن مورينيو أحد أعلى المدربين أجرًا (حصل على 9.2 مليون يورو في روما)".