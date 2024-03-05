"ابتلاء وغباء كروي" .. إعلامي يصب غضبه على لاعب الاتحاد بعد هزيمة الهلال

أحدهم تعرض لهجوم قاسٍ ووصف بـ"الغبي كرويًا" من محمد البكيري!

رغم أن الخسارة يتحملها الجميع إلا أن الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد البكيري اختص أحد لاعبي العميد بهجوم قاسٍ بعد السقوط أمام الهلال في الكلاسيكو الآسيوي.

العميد خسر ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، أمس الثلاثاء، أمام الزعيم بثنائية نظيفة، على استاد المملكة أرينا في العاصمة السعودية "الرياض".

هدف المباراة الأول جاء من ضربة جزاء، احتسبها الحكم بعد جذب ظهير العميد مدالله العليان لمهاجم المنافس أليكساندر ميتروفيتش من قميصه، إبان انتظار تنفيذ ضربة ركنية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لقطة خطأ العليان أعاد نشرها البكيري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، معلقًا: "آفة الاتحاد الدائمة أنه مبتلى بغباء كروي عند بعض لاعبيه المحليين، لا خيرهم ولا كفاية شرهم، زادها مدرب لا يتعلم من دروس الماضي!".

وأضاف: "شوط أول الهلال هدفين في مباراة ذهاب على أرضه، هل هذا تنظيم دفاعي (نقطة أمان)، ولا تكتيك هجومي يغفر للمدرب واللاعبين مزاجيتهم".

يذكر أن الفريقين من المقرر أن يخوضا مواجهة الإياب في 12 من مارس الجاري، على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة، لحسم المتأهل لنصف النهائي.