ابتزاز، خطف، وتهديدات بسبب 13 مليون يورو.. بدء محاكمة "عصابة بوجبا" في فرنسا!

النجم الفرنسي يعاني من وضع كارثي في مشواره الكروي

يواجه ستة رجال مرتبطون بلاعب وسط يوفنتوس وفرنسا بول بوجبا المحاكمة اعتبارًا من يوم الثلاثاء، بتهمة الابتزاز المادي واحتجاز اللاعب تحت تهديد السلاح، في قضايا جنائية بفرنسا، وفقًا لشبكة "فرانس 24".

الجناة يشملون ثلاثة أصدقاء طفولة لبوجبا وشقيقه ماتياس، بيئة تفجرت في وقت سابق حول اللاعب الذي يعاني وضعًا صعبًا في حياته المهنية.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي يكافح فيه بوجبا مشاكل مهنية، حيث ألغى يوفنتوس هذا الشهر عقده بعد إيقافه حتى مارس 2025 بسبب المنشطات.

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في المجموع، تُتهم المجموعة المتهمة بالابتزاز بمحاولة الضغط على اللاعب من أجل الحصول على 13 مليون يورو (13.5 مليون دولار).

كان ماتياس شقيق بوجبا نفسه هو من ظهر علنًا في القضية، حيث نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي في أغسطس 2022 بالفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية، ووعد بالكشف عن تفاصيل تتعلق بشقيقه الأصغر.

وفي مقطع فيديو لاحق، اتهم ماتياس شقيقه الأصغر بإلقاء تعويذة شر "سحر" على زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي، فيما قال محامو بول بوجبا ووكيلته رافاييلا بيمينتا في بيان في وقت لاحق من أغسطس 2022 إن مقاطع الفيديو "جاءت في أعقاب التهديدات ومحاولات الابتزاز كجزء من عصابة إجرامية" ثم تم التقدم بشكاوى جنائية في إيطاليا وفرنسا في يوليو من ذلك العام.

وقال بوجبا للمحققين الفرنسيين إنه تعرض في مارس 2022 "للخداع من قبل أصدقاء الطفولة" في حي رواسي أون بيري حيث نشأ برفقة شقيقه ماتياس، وأنه تم احتجازه للإجبار على دفع 13 مليون يورو، لكنه دفع لهم 100 ألف يورو فقط.