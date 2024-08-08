"الحسناء التي رفضت التحية العسكرية" .. عداءة أولمبية ترد على تحدي سبيد!

ماذا قالت بشأن تحدي سباق سبيد؟

وجهت العداءة البولندية الشهيرة إيوا سوبودا، رسالة إلى اليوتيوبر الشهير (سبيد)، والذي أعلن عن رغبته في تحديها في سباق للعدو خلال شهر أغسطس الجاري، بعد انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وقدمت سوبودا، واحدة من أشهر اللقطات في أولمبياد باريس، والتي لاقت جدلًا واسعًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديم إشارة تحية بيدها اليمنى، قبل أن ترفض سريعًا، وتؤديها بيدها اليسرى، ما أثار التساؤلات حول قصد العداءة من تلك الحركة، والتي فسرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن إيوا كانت تحاول إبعاد نفسها عن تقديم تحية عسكرية مرتبطة بالجيش.

وأعلن اليوتيوبير الشهير IShowSpeed عن رغبته في تحدي رياضي محترف في سباق سرعة، ليوجه الدعوة إلى العداءة البولندية، بخوض سباق في 24 أغسطس الجاري، مدعيًا بأنه لا أحد يستطيع الفوز عليه، وأنه قادر على الفوز ضد العداءة التي فازت خلال مسيرتها بالعديد من الميداليات.

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وردت سوبودا في مقطع فيديو، قائلة "اتصلت بأمي وأبي لأخبرهم بأني حصلت على وشم جديد برسم الحلقات الأولمبية، وقالوا لي (يا إلهي، إيوا، هل رأيت أن مستخدمي يوتيوب قد تحداك للتو؟ حسنًا، إذا جاء إلى بولندا وشارك في مسابقة راديو بولندا، فربما أنافسه، ولكن أعتقد أن فرصته ضئيلة".

يذكر أن اليوتيوبر الذي يدعى دارين واتكينز جونيور قد تم حظر قناته، بداعي القيام بحركة خطيرة، بعدما سجل مقطعًا وهو يقفز فوق سيارتين لامبورجيني وماكلارين.

وودعت سوبودا منافسات سباق 100 متر سيدات في أولمبياد باريس 2024، من الدور نصف النهائي، بعدما حلت في المركز الرابع، بزمن قدره 11.08 ثانية.