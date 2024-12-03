"رهاني هو التغلب على ثنائي برشلونة" .. كريستنسن يرد على أنباء رحيله ويقدم نفسه لفليك

المدافع الدنماركي يفند الشائعات

وضع الدنماركي أندرياس كريستنسن، مدافع برشلونة، حدًا للشائعات حول رحيله عن نادي برشلونة، في ظل ابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة.

ويغيب كريستنسن (28 عامًا)، الذي خضع لعملية جراحية في بداية الموسم (أغسطس الماضي) لعلاج آلام في وتر أكيليس، منذ الموسم الماضي، لكنه يستعد الآن للعودة إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وتحدث كريستنسن في تصريحات لقناة "TV 2 Sport"، حول تقدمه في رحلة التعافي للعودة إلى المباريات وكذلك عن مستقبله في برشلونة، قائلًا: "مر وقت طويل ولهذا السبب قررت التحدث بصراحة. أشعر أنني بحالة جيدة، لقد تجاوزنا نقطة تحول صعبة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أجرينا عملية صغيرة. إنها بسيطة للغاية لدرجة أنه يمكن اعتبارها عملية تنظيف. لا ينبغي أن تؤثر على وقت عودتي. في الواقع، سوف تسرع من ذلك".

وتابع: "الرحيل عن برشلونة؟ لا يمكنك فعل أي شيء سوى الابتسام عندما تسمع هذه الأشياء. لا يمكنني التحدث إلا عن المحادثات التي أجريتها مع النادي وحتى الآن أخبروني فقط بالتأكد من أنني جاهز وأنهم يتطلعون إلى عودتي".

وعندما سئل عما إذا كان سيستمر في برشلونة، كان المدافع واضحًا ويتحدث بثقة كبيرة، ليرد: "نعم".

وحول المنافسة مع الثنائي الشاب كوبارسي وإينيجو مارتينيز، الذي أثبت جدارته بالدفاع عن برشلونة من الخط الخلفي، كذلك اقتراب تعافي رونالد أراوخو من إصابته، قال كريستنسن: " الأمر سيكون صعبًا. لقد قدموا أداءً رائعًا للغاية والأمر متروك لي للتغلب عليهم. الهدف النهائي هو العودة ولعب أكبر عدد ممكن من المباريات".

واختتم حديثه بالحديث عن علاقته بفليك ومركزه في الملعب: "لم أتحدث معه بشأن الأمور التكتيكية لفترة من الوقت، لكنني لعبت رقم 6 في فترة ما قبل الموسم، لذلك قد تكون فكرة جيدة، لكنني أعتقد أنه سيعتمد علي في المقام الأول كمدافع. هذا هو المكان الذي أرغب في اللعب فيه أكثر".