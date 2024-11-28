رغم عودته من فرنسا .. قرار مفاجئ من ستيفانو بيولي بشأن إيميريك لابورت قبل لقاء ضمك

النصر يبحث عن العودة إلى الانتصارات محليًا حينما يواجه ضمك

اتخذ المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر، قرارًا مفاجئًا بشأن النجم الإسباني إيميريك لابورت، قبل مباراة ضمك المقبلة.

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ويواجه النصر نظيره ضمك مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الثانية عشر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن بيولي قرر استبعاد إيميريك لابورت من قائمة الفريق، قبل مباراة ضمك، رغم وصوله أمس الأربعاء من فرنسا.

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وتواجد لابورت الفترة الماضية في فرنسا، من أجل الاطمئنان على والده، الذي يُعاني من تدهور في صحته خلال الأيام الأخيرة، ليعود إلى تدريبات العالمي، ولكن فضّل بيولي إراحته.

وأضافت الصحيفة أن بيولي قرر أيضًا استبعاد اللاعب البرازيلي الشاب ويسلي عن قائمة النصر لمواجهة ضمك، رغم تواجه في المباراة الأخيرة ضد الغرافة القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة.