بوردو يوضح حقيقة طلبه لنسبة من عقد إيمليانو سالا

نادي بوردو الفرنسي يصدر بيانًا صحفيًا يؤكد من خلاله أنه لم يطلب النسبة الخاصة به في إعادة بيع لاعبه السابق إيمليانو سالا الذي فقد هذا الأسبوع.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى نادي بوردو الفرنسي أن يكون قد طلب نسبة من إعادة بيع النجم الارجنتيني إيمليانو سالا لاعب نانتس وكارديف سيتي الذي فقد هذا الأسبوع بين فرنسا وإنجلترا.

جاء هذا في بيان صحفي نشره الموقع الإلكتروني للنادي، وأكد من خلاله أن الأخبار التي انتشرت حول طلبهم لنسبة من إعادة البيع عارية تمامًا من الصحة.

وكتب النادي في بيانه: "عائلة نادي بوردو تنفي بشكل رسمي الأخبار التي انتشت في الصحف التي أكدت أننا طالبنا بنسبة من إعادة بيع إيمليانو سالا".

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وأضافت: "في الظروف الحزينة التي نمر بها اليوم لا يمكن لإدارة الفريق سوى أن تعبر عن تضامنها ودعمها الكامل لعائلة وأصدقاء سالا".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن النادي يطالب في الوقت الحالي بحوالي 50% من نسبة بيع اللاعب لنادي كارديف سيتي رغم الظروف الحالية.

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جدير بالذكر أن البحث عن اللاعب الذي فقدت طائرته فوق بحر المانش كان البحث عنه قد توقف بالفعل منذ ساعات لكن حملة تمويل يقودها عدد من الجماهير ونجوم كرة القدم جمعت 300 ألف يورو حتى الآن تستعد لاستئناف البحث عنه.