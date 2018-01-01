إيمري يكشف سبب تغيير أوزيل في التعادل المحبط مع برايتون

المدرب الإسباني يؤكد عدم رضاه عن نتيجة الفريق بالتعادل الإيجابي مع برايتون

أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، أنه يشعر بحالة شديدة من الاحباط، بعد التعادل أمام برايتون 1/1، بالجولة التاسعة عشر من البريميرليج.

أرسنال كان على أعتاب 3 نقاط جديدة في الدوري، حيث سجل الهدف الأول عن طريق بيير أيميريك أوباميانج.

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ومن خطأ دفاعي للسويسري ستيفان ليشتاينر، أحرز يورجن لوكاديا هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وقال إيمري بعد المباراة:"نعم أنا محبط، الشوط الأول كان مفتاح المباراة، بدأنا بشكل جيد وحصلنا على فرصتين لأوباميانج لكن الحارس تصدى لهما".

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وأضاف:"لم يخلقوا العديد من الفرص أمامنا ومع ذلك نجحوا في التعادل، الأمور في الشوط الثاني اختلفت حيث لم نحصل على فرص كافية لتغيير نتيجة المباراة".

وتابع:"سنواصل العمل بالطريقة الحالية، الوضع كان سيتغير في حالة فوزنا ولكني أعتقد أن الفريق ظهر بشكل جيد".

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وعن تغيير أوزيل بين الشوطين:"كان لسبب تكتيكي لرغبتي في تحويل الخطة إلى 4/4/2".

جدير بالذكر أن تعادل أرسنال جعله في المركز الرابع بشكل مؤقت، بفارق نقطة عن تشيلسي الخامس، والذي يستطيع انتزاع مركز المدفعجية في حالة الفوز على واتفورد بنفس الجولة.