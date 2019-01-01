إيمري: نعمل على تمديد عقود نجوم الفريق

أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال يؤكد أن النادي يخوض مفاوضات في الوقت الحالي لتمديد عقود نجومه الحاليين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن خوض إدارة النادي مفاوضات في الوقت الحالي مع نجوم الفريق لتمديد عقودهم.

جاء هذا بحسب ما ذكر إيمري في تصريحات صحفية، أكد خلالها على اهتمامه بكون تركيز اللاعبين في كرة القدم ومباريات الفريق في الموسم الجديد فقط.

وقال إيمري: "هناك نجوم نعتبرهم بأهمية كبيرة للفريق ويجب أن نقوم بالتعامل مع عقودهم في أقرب وقت ممكن، والنادي يعمل على ذلك بالفعل".

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وأضاف: "من الهام بالنسبة لهم أن يضعوا تركيزهم في المباريات، وفي كل تدريب، هذا هو الأهم في الوقت الحالي بالنسبة لنا".

وأكمل: "أريد الأفضل من أجل ذلك النادي، ومن أجل اللاعبين أيضًا، أعتقد أن النادي يدير المحادثات بشكل جيد للغاية معهم، ذلك مثالي في الواقع".

جدير بالذكر أن أرسنال سيواجه نظيره بيرنلي اليوم في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بعدما تفوق على هدف نظيف أمام نيوكاسل في الجولة الافتتاحية.