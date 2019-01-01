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الدوري الإنجليزي الممتاز

إيمري: نعلم صعوبة كل مباراة والمهم الحصول على الثلاث نقاط

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آرسنال فاز بصعوبة على كارديف سيتي 2-1 في ملعب الإمارات
كريم رزق    فيسبوك      تويتر

استعاد آرسنال عافيته بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة من مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف بالفوز الصعب على كارديف سيتي بهدفين لهدف واحد في ملعب الإمارات.

الإسباني أوناي إيمري، مدرب أرسنال، قال في تصريحات صحفية عقب المباراة: "نحن سعداء، في الشوط الأول، لم نكن نستحق التقدم، أما في الفترة الثانية لعبنا بشكل أفضل، وخلقنا الكثير من الفرص".

إيمري تابع "بدأنا بشكل جيد في الدقائق العشر الأولى، ثم لم أكن متفاجئاً بالمستويات التي قدمها كارديف سيتي".

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المدير الفني للمدفعجية اختتم "عانينا بشدة في المباراة، ولكن من المهم الحصول على هذه النقاط الثلاث، نعلم صعوبة كل مباراة، الفرق في التفاصيل الصغيرة".

آرسنال واصل منافسته القوية على المركز الرابع في البريميرليج بعدما عادل رصيد تشيلسي ب47 نقطة لكل فريق ويشعل صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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