إيمري: مانشستر سيتي كان الأفضل طوال الـ90 دقيقة!

آرسنال خسر أمام مانشستر سيتي 3-1

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال بأفضلية منافسه مانشستر سيتي طوال الـ90 دقيقة من المباراة التي جمعت الفريقين معًا وانتهت بانتصار رجال بيب جوارديولا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم السيتي بهدفين مقابل هدف رغم تقديم آرسنال لأداء جيد، لكن الفريق انهار تمامًا في الفترة الثانية ليستقبل هدف إضافي ويخسر اللقاء ويخسر كذلك مركزه الخامس لصالح مانشستر يونايتد الذي فاز على ليستر سيتي في وقت سابق بهدف دون رد.

إيمري قال عقب المباراة لسكاي سبورتس "لقد أظهروا أفضليتهم طوال الـ90 دقيقة، حافظوا على مستواهم خلال المباراة بالكامل فيما تراجعنا نحن في الشوط الثاني وكنا أسوأ من الشوط الأول".

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أضاف "تحدينا الآن هو المباراة القادمة، بمواصلة العمل والتحسن. المركز الرابع؟ الحديث عنه لن يكون سهلًا بعد تلك الخسارة، لكننا ندرك أننا بحاجة لمساعدة كبيرة".

وقال المدرب الإسباني لقناة بي بي سي "فزنا الأسبوع الماضي وكنا مع تشيلسي في المركز الرابع، لكننا خسرنا اليوم وخسرنا هذا المركز. لكننا سنلعب مباراياتنا مباراة بمباراة ولن نفكور سوى بالفوز في اللقاء القادم، في حال واصلنا الفوز سنتمكن من استغلال الفرص المتاحة للاقتراب من منافسينا، سنلعب بهذه الدوافع".

أتم قائلًا "الفارق بيننا وبين السيتي تعبر عنه النتيجة، نحن بحاجة لأداء عملنا. لا نريد أن نحبط كثيرًا في الوقت الحالي، النتيجة هي الفارق".