إيمري: الإصابات تجبرنا على ضم بعض اللاعبين في يناير

المدرب الإسباني لازال يتمنى إجراء بعض الصفقات قبل نهاية الميركاتو الشتوي هذا الشهر

اعترف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، بحاجة الفريق لإبرام بعض الصفقات قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أرسنال تغلب السبت الماضي على تشيلسي بالدوري الإنجليزي بهدفين نظيفين، ليحيي آماله في حجز أحد الأماكن الأربعة الأولى بالبطولة.

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وقبل مواجهة مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي الجمعة القادمة على ملعب الإمارات، تحدث الإسباني عن موقف ناديه من الميركاتو.

وقال إيمري:"النادي يواصل العمل، الأمر ليس سهلاً في يناير، ولكن حالياً أعمل بما لدي من اللاعبين".

وأضاف:"أعتقد أننا بحاجة لبعض اللاعبين بعد الإصابات التي تعرضنا لها مع روب هولندج، داني ويلبك والآن هيكتور بيليرين لنهاية الموسم".

والد سالا يُكمل تصريحاته :"لم يتصل بنا أحد لأننا عائلة متواضعة، المستقبل كان أمامه.. كان يخطط للعديد من الأشياء" 🗣️ pic.twitter.com/bvKIT2EiVm — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

وتابع:"أهم شيء هو العثور على الجودة المناسبة التي تستطيع مساعدتنا، سواء بمركز الجناح الأيمن أو الأيسر وقلب الدفاع".

وأما عن مواجهة مانشستر يونايتد:"هم فريق صعب جداً، نفس المجموعة التي لعبنا ضدها بالدوري ولكن بمستوى مختلف".

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واستكمل:"شاهدت بعض مبارياتهم في الفترة الأخيرة ولاحظت الثقة الكبيرة التي يلعبون بها".

جدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول من البريميرليج بين أرسنال ومانشستر يونايتد، انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب أولد ترافورد، عندما كان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً للشياطين.