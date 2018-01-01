إيمري : كوسيلني قد يبدأ أساسياً ضد كاراباج

المدرب الإسباني يتحدث عن آخر أخبار فريقه قبل المواجهة الأخيرة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي

أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، أن النادي الإنجليزي، تعامل مع واقعة تدخين لاعبيه لأحد الغازات في أغسطس الماضي بشكل داخلي.

صحيفة "ذا صن" البريطانية نشرت فيديو مسرب لبعض لاعبي أرسنال، وهم يقومون باستنشاق غاز مثير للضحك، وهم في حالة سُكر شديدة.

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إيمري علق على هذا الشأن في المؤتمر الصحفي لمواجهة كاراباج بالدوري الأوروبي، كما كشف عن أنباء عودة مدافعه لوران كوسيلني.

وأوضح الإسباني:"النادي أجرى محادثات داخلية مع اللاعبين، أهم شيء لنا هو التركيز على الهدف الرئيسي ومباراتي الغد والأحد القادم".

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وأضاف:"أثق بشكل كبير في اللاعبين، كل يوم أراهم يتدربون بجدية تامة".

وأما عن كوسيلني:"سنتخذ القرار النهائي غداً، لأنها ستكون مباراته الأولى معنا منذ فترة طويلة، سُنحدد موقفه من اللعب 90 دقيقة أو أقل من ذلك".

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وتابع:"سنحاول استخدام بعض اللاعبين الشباب ضد كاراباج وخطتنا هي البدء بكوسيلني، بعدما حققنا هدفنا بضمان صدارة المجموعة".

جدير بالذكر أن أرسنال يلعب مباراة كاراباج، دون وجود أهمية كبيرة لها، حيث ضمن صدارة مجموعته بـ13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن سبورتنج لشبونة الثاني، مع وجود أفضلية المواجهات المباشرة للمدفعجية.