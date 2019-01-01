إيمري يبدأ ثورة التغيير في آرسنال من "روما"

النادي ينوي ضم العديد من اللاعبين الصيف القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال خلال يناير الماضي أن الإدارة أبلغته بعدم قدرتها على الإنفاق خلال سوق الانتقالات الشتوي، لكن الوضع سيكون مختلفًا خلال الميركاتو الصيفي.

ومن هنا، يتوقع العديد من المتابعين بدء المدرب الإسباني لثورة تجديد صفوف آرسنال بالعديد من اللاعبين الذين يُناسبون فكره وأسلوب عمله، وفيما يبدو أن تلك الثورة ستبدأ من روما.

إذ أفاد موقع كالتشيوميركاتو الإيطالي أن النادي الإنجليزي وضع جناح الجالوروسي "جنكيز أوندير" على رأس أجندته للصيف القادم، وأنه راقبه بالفعل عبر عدد من كشافيه هذا الموسم وتكونت قناعة لدى الجميع أنه قادر على تقديم الإضافة المطلوبة على ملعب الإمارات.

يوفنتوس يُصوب أنظاره نحو أسينسيو

صاحب الـ21 عامًا انضم لروما قادمًا من باشاك شهير صيف 2017 مقابل 13 مليون يورو، وقد أحرز 8 أهداف وصنع هدفين في موسمه الأول مع الفريق، ويعيش هذا الموسم حالة من الأداء الجيد جدًا، إذ لعب 25 مباراة أحرز خلالها 6 أهداف وصنع 9.

وتُقدر قيمة اللاعب المالية حاليًا وحسب موقع ترانسفيرماركت بـ35 مليون يورو، ومازال مرتبط بعقد يمتد لـ3 سنوات ونصف مع روما.