بيكهام يدعو إيكاردي وخاميس إلى ميامي

النجم الإنجليزي يصنع فريقاً قوياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية أرجنتينية أن مالك إنتر ميامي الأمريكي ديفيد بيكهام يحاول تشكيل فريقاً من النجوم لناديه الجديد، وعلى رأس القائمة ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر.

فريق بيكهام لم يبدأ بعد اللعب في الدوري الأمريكي للمحترفين، وإن كان يفترض أن يكون حاضراً الموسم المقبل بعد الحصول على الاعتمادات اللازمة.

وكشفت وكالة "تيلام" الأرجنتينية أن بيكهات اتصل شخصياً بإيكاردي ووجه له الدعوة للانضمام إلى صفوف ميامي في ظل خروجه من حسابات إنتر.

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وتعقد موقف إيكاردي مع النيراتزوري في ظل رغبة الإدارة والجهاز الفني ببيعه، وعدم تقدم أي فرق بعروض رسمية للحصول على الأرجنتيني.

وأوضحت الوكالة أن إيكاردي ليس النجم الوحيد الذي يريده بيكهام، ولكنه يحاول إقناع خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد، والذي عاد من الإعارة مع بايرن ميونخ.

وضمت الأسماء المطروحة أنطونيو فالنسيا، لاعب مانشستر يونايتد السابق، ومهاجم برشلونة لويس سواريز بعد انتهاء عقده.

وتعود ملكية إنتر ميامي إلى بيكهام وعدد من المستثمرين الأمريكان، وسبق ودخل النادي في نزاع قضائي مع إنتر الإيطالي على حقوق ملكية الاسم.