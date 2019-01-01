لوكاس بيليا: ارتكبت الخطأ الأول، أعتذر للجميع والعلاقة مع كيسييه جميلة

نجم ميلان يتحدث عما حدث مع كيسييه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى لوكاس بيليا لاعب وسط ميلان أسفه لما حدث بينه وبين زميله فرانك كيسييه خلال مواجهة الإنتر في ديربي ميلانو مساء أمس، مقدمًا اعتذاره للجميع ومؤكدًا على أن علاقته مع زميله الإفواري جيدة للغاية.

وكان اللاعبان قد دخلا في مشادة كلامية حادة كادت أن تتطور لعراك بالأيدي لولا بقية اللاعبين، وبدأت القصة بتوجيه بيليا كلام لكيسييه خلال خروجه من الملعب لم ينل رضا الإفواري ليرد بقوة ويُحاول الاعتداء على زميله.

بيليا اعترف أن الخطأ الأول كان من جانبه، مضيفًا لقناة ميلان "ارتكبت الخطأ الأول لأنني لم أتفهم الوضع، لم أتفهم مشاعره بعد التغيير. أردت أن أوضح له أن رد فعله يُسيء لزميله الذي سيدخل الملعب بدلًا منه".

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"لقد صفينا الأجواء، كان علي أن أتحدث معه في غرفة الملابس، لكن لا شيء بيننا، بل لدي علاقة جميلة معه".

أضاف نجم لاتسيو السابق "أردنا الفوز وتلك الأمور قد تحدث في ظل التوتر الذي نعيشه خلال المباريات. أتحمل المسؤولية كاملة. أعتذر للجماهير والنادي وزملائي والمدرب".

أتم "كان أمرًا محرجًا لكن دعونا نمضي قدمًا. لقد صفينا الأجواء وتحدثنا لبعضنا البعض، هناك أوقات قد نخطئ بها. أنا آسف للمدرب الذي يضع المجموعة أولًا".

يُذكر أن ميلان خسر المباراة بنتيجة 3-2 وقد وصف المدرب جينارو جاتوزو ما حدث بين اللاعبين بأنه الخسارة الأكبر والأكثر إيلامًا.