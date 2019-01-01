إيكاردي: كافاني؟ نعمل معًا من أجل الفريق

إيكاردي يبدي رفضه العودة إلى إنتر وسعادته بالعمل مع كافاني

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إنه يرغب في الاستمرار مع باريس سان جيرمان وسيفعل كل ما يستطيعه من أجل تحقيق ذلك.

وانتقل إيكاردي إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء في نهايته قادمًا من إنتر الإيطالي.

وحول ذلك، قال ماورو إيكاردي إنه يتطلع إلى القادم مع باريس سان جيرمان ويتمنى النجاح مع نادي العاصمة الفرنسية في التحدي الجديد الذي يخوضه.

وأضاف: "الجميع يتحدث عن المنافسة بيني وبين كافاني، بينما نحن نفكر كيف سنساعد النادي سويًا وكيف سنقدم كل ما لدينا من أجل الفريق"

وتابع: "اللعب في أجواء باريس مختلف للغاية، كل شيء هنا مميز ويساعدك على التأقلم، أفكر في البقاء هنا وأشعر أنني أريد فعل كل شيء من أجل ذلك"

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يذكر أن ماورو إيكاردي قد دخل في خلاف مع إدارة نادي إنتر بسبب زوجته ومديرة أعماله واندا نارا وكواليس تجديد عقده مع النيراتزوري.