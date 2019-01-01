إيكاردي: باريس سان جيرمان أفضل فريق في مسيرتي

اللاعب سعيد بالفوز على مارسيليا..

اعتبر ماورو إيكاردي أن فريقه الحالي، باريس سان جيرمان، هو الفريق الأفضل الذي ارتدى قميصه خلال مسيرته الكروية.

وكان البي آس جي قد انتصر بسهولة على مارسيليا في الكلاسيكو الفرنسي بأربعة أهداف نظيفة، وسجل إيكاردي هدفين ليكونا أول أهدافه مع كتيبة توماس توخيل على الصعيد المحلي.

وعقب المباراة تحدث إيكاردي قائلًا "أنا سعيد للغاية بالفوز الذي حققناه، لقد كان مهمًا للفريق وعرفت أنه أيضًا مهمًا بالنسبة للجماهير. كُنّا نريد أن نُنهي المباراة بصورة أفضل، ولكن، نحن راضون عن نتيجة 4/0."

كما أضاف الدولي الأرجنتيني "أنا سعيد للغاية بأهدافي وبتكييفي في باريس، لقد جئت ومعي الرغبة في إحراز الأهداف وأنا حقًا سعيد بهذا النجاح.".

"باريس سان جيرمان هو أفضل فريق في مسيرتي، هناك بعض اللاعبين العظام هُنا يلعبون مع من هم أقل خبرة، إنه أمر رائع بكل التأكيد، الأمور تتقدم بيني وبين الجميع وأحرز الأهداف كما أريد."

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الجدير بالذكر أن هذا هو الهدف الخامس لإيكاردي في مسيرته مع الفريق العاصمي، حيث أحرز أول هدفين له خلال دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي أمام كلوب بروج، ليُكمل أسبوعه السعيد بهدفين في مرمى الغريم التقليدي.

كما تجدر الإشارة إلى أن انتصار باريس سان جيرمان قد جعله ينفرد بصدارة ترتيب الليج آ برصيد 27 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الوصيف نانت.