إيقاف لاعب لخمس سنوات بسبب عضة في مكان حساس!

لاعب فرنسي يتعرض للإيقاف لمدة خمس سنوات بسبب مشاجرة وعضه لمنافسه في مكان حساس.

تعرض لاعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي للإيقاف بسبب مشاجرة عنيفة بين زميل له ومنافس خصم خلال مواجهة فريق تيرڤيل أمام نظيره سويتريك.

جاء هذا بعدما قام اللاعب بعض منافسًا له في مكان حساس من الجسد مما تسبب في إصابته بجروح بالغة بحسب ما ذكرت شبكة "فوكس سبورت".

وكان اللاعب المجني عليه في الأساس لا يتشاجر مع أي عنصر من عناصر الخصم، لكنه تدخل لفض مشاجرة جارية بالفعل بين زميل له والجاني.

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وتم علاج المجني عليه بعشر غرز مكان العضة وابتعد عن العمل وامتنع عن تدريبات كرة القدم لمدة أربعة أيام بسبب جرحه الغائر.

وذكر مصدر للشبكة أن لجنة المسابقات استعانت بعدة خبراء لوضع العقوبة المناسبة في تلك الحالة والتي جاءت لمدة خمس سنوات.

وتم عقاب المجني عليه هو الآخر بالإيقاف لستة أشهر كما تم تغريم فريق تيرڤيل 200 يورو وخُصم منه نقطتين من رصيد نقاطه الذي كان نقطة واحدة فقط.

جدير بالذكر أن تلك النقطة كان فريق تيرڤيل قد حصل عليها بعد التعادل بهدف لمثله في المباراة نفسها التي شهدت أحداث شغب في نهايتها.