إيقاف لاعب الهلال وتغريم رئيس النادي

قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بعد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين

فيسبوك تويتر بلال محمد

قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف ياسر الشهراني لاعب الهلال، نتيجة ما بدر منه في مباراة فريقه الأخيرة في الدوري.

وحصل الشهراني على بطاقة حمراء، في مباراة الزعيم أمام الفيصلي، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

وألزمت اللجنة اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى إيقافه مباراة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

ليفربول تعادل في 7 مباريات هذا الموسم بالدوري الإنجليزي (4 منهم بنتيجة 1-1، و3 بنتيجة 0-0) ❌



⭕️ ربما لو كان هجوم ليفربول بنفس قوة الموسم الماضي لأصبح الفريق يحلق بعيدًا في الصدارة خاصة مع القوة الدفاعية للفريق هذا الموسم ⚽️ pic.twitter.com/6c0s97EkBx — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 4, 2019

كما قررت اللجنة أيضاً تغريم محمد بن فيصل رئيس الهلال غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، بعد نزوله إلى أرضية ملعب مباراة فريقه أمام الفيصلي.

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ولنفس السبب قررت اللجنة تغريم عبد الله خوقير نائب رئيس الوحدة 30 ألف ريال، بعد تعادل فريقه لهدف لمثله أمام الباطن في الجولة الـ 22 من البطولة.