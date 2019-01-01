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إيقاف لاعب الهلال وتغريم رئيس النادي

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قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بعد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف ياسر الشهراني لاعب الهلال، نتيجة ما بدر منه في مباراة فريقه الأخيرة في الدوري.

وحصل الشهراني على بطاقة حمراء، في مباراة الزعيم أمام الفيصلي، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

وألزمت اللجنة اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى إيقافه مباراة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

كما قررت اللجنة أيضاً تغريم محمد بن فيصل رئيس الهلال غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، بعد نزوله إلى أرضية ملعب مباراة فريقه أمام الفيصلي.

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ولنفس السبب قررت اللجنة تغريم عبد الله خوقير نائب رئيس الوحدة 30 ألف ريال، بعد تعادل فريقه لهدف لمثله أمام الباطن في الجولة الـ 22 من البطولة.

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