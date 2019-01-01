نيمار: علاقتي بمبابي كما كانت بميسي عندما كنت ببرشلونة

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يؤكد على قوة الترابط بينه وبين زميله الفرنسي كيليان مبابي ويشبه علاقتهما بتلك التي حظى بها مع ليونيل ميسي قائد برشلونة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان عن سعادته الكبيرة بالعلاقة المميزة التي تجمعه مع الفرنسي كيليان مبابي هداف الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها النجم البرازيلي لصالح إذاعة "جلوبو" وأكد خلالها أن مبابي سيكون واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ.

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وقال نيمار: “علاقتي بمبابي في أفضل أحوالها، على كل المستويات سواء داخل الملعب أو خارجه، أنا أدعوه بالفتى الذهبي عندما نتحدث سويًا أو نكون معًا".

وأضاف: "هو ذلك النوع من الفتيان الذين لديهم تأثير خاص، سيكون واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، وسأحاول مساعدته بشتى الطرق الممكنة".

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وأكمل: "الأمر بيننا كالأشقاء، هو يأتي ليتحدث معي وأنا أذهب للتحدث معه، ولا يوجد أي نوع من المنافسة بيننا، هذا لن يكون لصالح الفريق، نحن لا نفكر في الألقاب الفردية بل الجماعية".

واختتم تصريحاته: "لا نحقد على بعضنا البعض، هو يحب مساعدتي في تسجيل الأهداف وأنا كذلك، علاقتي به كما كانت علاقتي بميسي في برشلونة".