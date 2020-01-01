إيقاف دانييل ستوريدج أربعة أشهر بسبب قضية مراهنات

إيقاف مهاجم ليفربول السابق حتى يونيو القادم

أقر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف دانييل ستوريدج، مهاجم ليفربول السابق لأربعة أشهر، حتى منتصف يونيو القادم.

وجاء قرار المجلس، بسبب تورط المهاجم الإنجليزي، في قضية مراهنات وتغريمه 150 ألف إسترليني.

وكان ستوريدج، قد سرب معلومة لشقيقه بانتقاله إلى إشبيلية الإسباني، وتم استخدام هذا الخبر في المراهنات.

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وشدد الاتحاد الإنجليزي في بيانه، أن إيقاف اللاعب سيكون على المستوى العالمي وليس المحلي فقط.

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وفي بداية الأزمة، عوقب المهاجم صاحب الـ 30 عاماً، بالإيقاف لمدة أسبوعين وتغريمه 75 ألف إسترليني، قبل أن يقدم الاتحاد الإنجليزي استئنافه وتزداد عقوبة اللاعب.

وفي سياق متصل، أعلن نادي طرابزون سبور التركي، صباح اليوم فسخ تعاقده مع اللاعب، مع تخليه عن مستحقاته في عقده الذي كان من المفترض أن يمتد حتى مايو 2021.

وانضم ستوريدج إلى النادي التركي، مطلع الموسم الحالي، قادماً من ليفربول الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.

جدير بالذكر أن المهاجم الإنجليزي، هذا الموسم شارك مع طرابزون سبور في 16 مباراة قبل فسخ عقده بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل سبعة أهداف وصناعة أربعة آخرين.