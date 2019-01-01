إيقاف الحكم أبيسو 3 مباريات وإبعاده عن الإنتر

القرار لم يصدر رسميًا بعد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تصدر الحكم روزاريو أبيسو عناوين الصحف ونقاشات وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين، بعد احتسابه ركلة جزاء لصالح فيورنتينا في اللحظات الأخيرة من مواجهته أمام الإنتر منحته نقطة التعادل بنتيجة 3-3، وهو القرار الذي بدا خاطئًا للعديد من الأشخاص.

وكان الحكم قد قرر احتساب ركلة جزاء نتيجة لمس دانيلو دي أمبروزيو الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ورغم أن الإعادة التلفزية أظهرت ارتداد من صدر اللاعب لا يده، ومطالبة حكام تقنية الفيديو إلغاء القرار، إلا أن الحكم الصقلي وبعد مشاورات طويلة قرر التمسك برأيه ليُثير غضب كل من ينتمي للنيرادزوري.

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وتلقى الحكم عدة تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما وصف جوزيبي ماروتا قراره بأنه تسبب بضرر لا يُمكن إصلاحه، خاصة أن التعادل قلص الفارق بين الإنتر في المركز الثالث والميلان صاحب المركز الرابع إلى نقطتين فقط.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أكدت أن الحكم أبيسو اجتمع طويلًا مع أندريا ريتزولي مقرر لجنة الحكام يوم أمس وقد ناقشا معًا قرار احتساب ركلة الجزاء وأحداث أخرى خاصة بالمباراة، وأوضحت الصحيفة أن القرار اتخذ بالفعل، وإن لم يُعلن عنه رسميًا، بإيقاف الحكم 3 مباريات وإبعاده عن تحكيم مباريات الإنتر حتى نهاية الموسم.