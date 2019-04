إيفونا مغازلًا جماهير الأهلي: مستعد للعودة مرة أخرى

عبده الليثي فيسبوك تويتر

غازل الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق، الجماهير الحمراء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وكان إيفونا قد رحل عن الأهلي متجهًا إلى الصين قبل الذهاب للدوري البرتغالي عن طريق بوابة فريق سانتا كلارا الذي يلعب في الدوري الممتاز هناك.

وطالب ماليك إيفونا متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بطرح بعض الأسئلة وقيامه بالإجابة.

وطرح أحد متابيعه على الجابوني سؤالًا: "هل ستعود للأهلي في حال تلقيك عرض رسمي؟" حيث جاء رد الجابوني مفاجيء.

yes if I have an offer of al ahly I will come back