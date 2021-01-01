إيفرا لرونالدو: لا تغار من جسدي!

مزاح بين صديقين..

سخر نجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق باتريس إيفرا من صديقه القديم وزميله السابق كريستيانو رونالدو بإخباره ألا يشعر بالغيرة من لياقته البدنية بعد آخر صورة نشرها على إنستجرام.

رونالدو وإيفرا جمعتهما علاقة صداقة إبان زمالتهما في مانشستر يونايتد، حتى رحل كريستيانو عن الشياطين الحمر إلى ريال مدريد في صيف العام 2009.

وعلى الرغم من اقتراب رونالدو من عامه السابع والثلاثين، والذي سيصل إليه في فبراير المقبل، إلا أنه ما زال محافظًا على بنيته الجسدية ومستواه الفني كذلك.

ومع ذلك، لا يزال يحطم الأهداف أسبوعًا بعد أسبوع مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي والمنافسة على أعلى مستوى في أوروبا، وينوي الاستمرار لما هو أكثر من ذلك.

العامل الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز هو نظامه الغذائي وكيف يعتني بنفسه؛ في عام 2018، ذكرت دراسة أن كريستيانو رونالدو أن عمره البيولوجي 23 فقط.

إيفرا هو أحد أكثر اللاعبين معرفة بسلوكيات رونالدو واهتمامه الدائم بالناحية البدنية، حيث أنه كان قد ذكر في تصريحات سابقة عن التدريبات الشاقة التي يفرضها كريستيانو على ضيوفه حتى.

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الجدير بالذكر أن باتريس إيفرا كان قد قال إن تناول وجبة غداء في منزل كريستيانو رونالدو يعني أن هناك ساعات من التدريبات البدنية الشاقة التي سيجعلك تقوم بها معه.