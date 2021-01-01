ساديو ماني .. من خفت بريقه حين انفرط عقد ليفربول

ماذا حدث لأفضل لاعب في إفريقيا 2020؟

في الموسم الحالي بدأ الحديث عن جميع اللاعبين في ليفربول تقريبًا بشكل سلبي، حتى من كانوا يحصلون على الإشادات منذ وقت قريب، والسبب في أغلب الأحوال سيكون هو نفسه، انفراط عقد الفريق.

ساديو ماني كجزء من ليفربول يواصل الانخفاض على مستوى الأداء، وكذلك على مستوى القيمة السوقية، حيث وصل سعره إلى 100 مليون يورو في انخفاض واضح على مستوى كل شيء بالأحرى.

قصة صلاح وماني برعاية كلوب في ليفربول لن تنتهي أبدًا، والجميع يعلم ذلك منذ بدأت شرارتها الأولى، ولكن الفارق أن الأمور وصلت الآن إلى حد الإعلان عن كل شيء، ولم يترك لنا محمد صلاح أو ساديو ماني شيئًا للاستنتاج، وهي الشيء الأساسي في انفراط عقد الخط الأمامي، وتزايد الأزمات مع المدير الفني الألماني.

صلاح وماني

كل الحكايات التي تسرد حول كلوب خارج الملعب تدور حول كيفية حصوله على أقصى ما لدى اللاعب من خلال الثقة التي يمنحها له سواء كلاعب أو إدارة علاقته معه على المستوى الإنساني.

الحديث عن انهيار علاقة كلوب بنجمي فريقه واستمرار هذه المشاحنات على مدار موسمين حتى وصلت إلى ذروتها وبات كل منهما يعلن غضبه في وجه مدربه وفي وجه الجميع يشبه أعجوبة ثامنة في هذه الدنيا، لم يتخيل أحد أن يكون كلوب عنوانًا لذلك يومًا ما.

كلوب خرج ودافع عن صلاح حين غضب وفعل الأمر نفسه مع ماني في الموسم الماضي، لم يتخذ أي إجراء في حق أحدهما ووصف ما قاما به بتصرف طبيعي للاعب يريد أن يتواجد في الملعب دائمًا وأن يلعب باستمرار.

ولكن ذلك أدى إلى استمرار موجة الغضب من قبل صلاح وماني حتى وصلت الأمر إلى تفنن في إعلان الكراهية والغضب أمام وسائل الإعلام بلا أي خوف من العواقب، وهو ما يؤكد كونها أعجوبة ثامنة بالفعل.

حين انفجر الفتيل

في الموسم الماضي كان ساديو ماني هو من يعلن الغضب في وجه كلوب الذي يخرجه دائمًا من المباريات ويترك صلاح حتى وإن كان هو الطرف الأفضل، في هذا الموسم انقلبت الأمور وخرجت تمامًا عن السيطرة.

صلاح يخرج فيعلن غضبه واليوم ماني يٌستبدل بصلاح نفسه فيعلن غضبه أمام الجميع، الأزمة لم تعد أن كلوب يفضل أحدهما على الآخر كما كان يقال في السابق، بل أن الثنائي يشعر بالغضب في نفس الوقت، وفي نفس المباراة ربما.

وبهذه المناسبة، الغريب هنا هو عقلية اللاعبين التي قادتهما لخلاف واضح مع كلوب، المدير الفني الألماني تميز عبر كل محطاته بخلق علاقة خاصة بينه وبين لاعبيه، والدفاع عنهم أمام وسائل الإعلام بصورة تغضب بعض الجماهير أحيانًا.

ولكن سياسة كلوب هي دائمًا توفير الحماية للاعبيه، وحين تصل سلسلة الأزمات بأي لاعب إلى أزمة يبدأ كلوب خلالها في أخذ قرارات في حقه حتى وإن لم تكن قاسية فإن ذلك دليل على فشله في إدارة أموره مع مدربه، أو البحث عن متطلبات أكثر من المتاح.

أرقام

في الموسم الحالي شارك ساديو ماني في 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز و10 في دوري أبطال أوروبا، أي بمجموع 35 مباراة في البطولتين الكبيرتين، ولكن سجل التهديف والصناعة هو ما يثير بعض الجدل في ظل تألق محمد صلاح تحديدًا.

في الدوري الإنجليزي الممتاز سجل ماني 8 أهداف فقط وفي دوري أبطال أوروبا سجل 3 بينما على مستوى الصناعة فمحليًا صنع 5 أهداف وفي البطولة الأوروبية صنع واحدًا فقط، السؤال الآن، ماذا عن أرقامه في الموسم الماضي؟

في الموسم الماضي صنع 8 أهداف وسجل 18 هدفًا في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هدفين وصنع مثلهما في دوري أبطال أوروبا رغم الخروج المبكر من دور الستة عشر على يد أتلتيكو مدريد.

من الواضح التراجع على مستوى الأرقام، خاصة وأن الموسم الماضي كان التفوق لماني على صلاح، وأيضًا كان يعاني بعض الشيء مع كلوب قبل أن تنفجر الأمور بشكل واضح ويصبح الحال على ما هو عليه الآن.

الرحيل؟

صفقة التعاقد مع جوتا أثارت بعض المخاوف لدى جماهير ليفربول، خاصة وأن اللاعب كان احتياطيًا في وولفرهامبتون، ولكنه أثبت خطأ الجميع، ومع الوقت باتت المطالبة برحيل البقية تأتي بسببه.

جوتا سجل 9 أهداف في 15 مباراة لعبها مع ليفربول هذا الموسم، رغم عدم مشاركته كأساسي في بعض المباريات، مقابل 10 لصلاح صاحب العدد الأكبر من الدقائق، وبتفوق كاسح على ماني، كان ذلك في بداية الموسم قبل أن يصاب النجم البرتغالي.

الاعتقاد أن سيناريو كوتينيو سيحدث مرة أخرى يبدو منطقيًا في هذه الحالة، قد نرى صلاح يرحل إلى ريال مدريد أو برشلونة بعد تشبعه وفوزه بكل البطولات الممكنة مع الريدز نحو تجربة جديدة وتحديات مختلفة، وفي المقابل المزيد من الأموال لليفربول.. الكل مستفيد .

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ليس صلاح فقط هو المهدد بالرحيل أو الاسم المرشح للبحث عن تجربة جديدة، بل إن ساديو ماني يواجه الأمر نفسه ويبدو قريبًا منه، كون الأمر يتعلق بانفراط عقد الفريق كما أخبرناك في بادئ الأمر.