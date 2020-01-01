إيطاليا تتعثر أخيرًا وتتعادل مع البوسنة، وفوز صعب لهولندا بعد رحيل كومان

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تعادل منتخب إيطاليا مع ضيفه البوسنة والهرسك بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب أرتيميو فرانتشي بفلورنسا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

هذا هو التعثر الأول للأتزوري تحت قيادة روبيرتو مانشيني، بعد أن صمد المنتخب لقرابة العامين بانتصارات فقط، فيعود آخر تعادل إلى نوفمبر 2018 أمام البرتغال، وآخر هزيمة في سبتمبر 2018 من البرتغال أيضًا في النسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية.

إدين دجيكو كان من افتتح التسجيل للضيوف في الدقيقة 57، قبل أن يتمكن نجم إنتر ستيفانو سينسي من إدراك التعادل في الدقيقة 67 بتمريرة حاسمة من لورينزو إنسيني.

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وتجدر الإشارة هنا إلى أن مانشيني قد استدعى 37 لاعبًا لقائمة إيطاليا في هذا التوقف الدولي بهدف تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، ما قد يفسر تراجع الأداء الإيطالي نسبيًا، إلى جانب الإجهاد الناجم عن ضغط المباريات بسبب فيروس كورونا.

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ولحساب نفس المجموعة، استطاع منتخب هولندا أن يقتنص فوزًا ثمينًا من ضيفه بولندا بهدف نظيف، في مباراة أقيمت على ملعب يوهان كرويف آرينا بالعاصمة أمستردام.

هذه هي المباراة الأولى للطواحين بعد رحيل مدربهم رونالد كومان من أجل تدريب برشلونة، حيث تولى مساعده السابق، دفيت لوديفيجيس مهمة قيادة هولندا في هذا التوقف الدولي لحين الاستقرار على اسم نهائي لخلافة مدرب البرسا.

هدف المباراة الوحيد أتى عبر ستيفين بيرجوين في الدقيقة 61، ليقود منتخب هولندا إلى تصدر المجموعة بدون منازع وقبل مواجهة إيطاليا يوم الإثنين المقبل في أمستردام أيضًا.

يذكر أن مباريات هذه الجولة الدولية كان ينبغي أن تُلعب في شهر مارس الماضي، لولا توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.