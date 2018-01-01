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دوري أبطال أوروبا

للمرة الثانية – سولاري الغاضب ينهي مقابلة صحفية بسبب سؤال

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OSCAR DEL POZO
سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد يستشيط غضبًا ويقطع مقابلة صحفية في منتصفها بسبب سؤال من المراسل.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كرر المدرب الإسباني سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد واقعة تركه لمقابلة صحفية في منتصفها بسبب تكرار سؤال أغضبه عن كيلور نافاس.

جاء هذا بعد مواجهة النادي الملكي بالأمس أمام سسكا موسكو والتي خسرها ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بختام لقاءات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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وقام الصحفي بسؤال سولاري عن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي لم يشارك في مواجهة الأمس رغم قيام المدرب بالعديد من التغييرات بالكثير من المراكز وقال له: "لماذا لم يلعب نافاس في يوم الفرص بدوري أبطال أوروبا؟".

فجاء الرد حاسمًا من قبل المدير الفني لفريق ريال مدريد وقال له: "كل ما في الأمر أن ذلك كان قراري، ألا أدفع به في تلك المباراة".

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وأصر المذيع على تكرار السؤال بصيغة آخرى وقال له: "هل حدث أي شيء معه؟"، فقام سولاري بترك المكان المخصص لإجراء المقابلات بعد المباريات دون الإجابة.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يغضب فيها سولاري ويترك مذيع في المنطقة المخصصة للمقابلات بعد هزيمة، حيث كرر الأمر يوم خسر بثلاثية نظيفة من فريق إيبار بالدوري الإسباني.

 

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