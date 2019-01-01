كما انفرد جول - سيروتي ينضم رسميًا إلى نادي سان لورينزو الأرجنتيني

إدارة الهلال كانت قد وقعت مخالصة مع اللاعب خلال الأسبوع الماضي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي سان لورينزو الأرجنتيني تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب إيزكويل سيروتي، مهاجم فريق الهلال السابق، وذلك عبر حسابات النادي بمواقع التواصل الاجتماعي.

إدارة الهلال كانت قد وقعت مخالصة مع اللاعب خلال الأسبوع الماضي لعدم حاجتها الفنية له خلال الفترة المقبلة.

موقع "جول" كان قد أنفرد باقتراب اللاعب من الانتقال إلى ناديه السابق سان لورينزو عقّب توقيع مخالصة من قبل إدارة الزعيم.

وكان إدارة الهلال قد وجهت الشكر والتقدير لسيروتي على الفترة التي مثل فيها الهلال في عام 2018 وحقق خلالها بطولة دوري المحترفين.

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سيروتي خضع للفحص الطبي في ناديه الجديد قبل بداية مشواره الاحترافي معهم حيث وقع لمدة عام واحد فقط.

🔷بعد فسخ التعاقد بشكل رسمي وعودته إلى فريقه السابق "سان لورينرو" الأرجنتيني

🔷 هل تعتقد بأنّ الهلال خسر سيروتي؟🤔 pic.twitter.com/Wtxwrj6aiU — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 25, 2019

يُذكر أن سيروتي خاض 8 مباريات فقط مع الهلال وسجل هدفًا وصنع ثلاثة أهداف ولعب 650 دقيقة.